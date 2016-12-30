DHA YURT - - Mahsur kalan çobanlar kurtarıldı

Antalya Korkuteli İlçesi Sülekler Yaylası'nda mahsur kalan 3 çoban ve 150 koyun, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sülekler Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan çobanlar Ömer Uzun, Osman Kuzu ve Cemal Kuzu, yardım talep etti. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri yayla yolunu açarak 3 çoban ve 150 koyunu kurtardı.

Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Koordinatör yardımcısı Bünyamin Büyükemir, "Sülekler Yaylasında mahsur kalan 3 çoban kendi imkanları ile 1600 rakımlı yayladan kar içinde yürüyerek ana yola çıkarak Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden yardım talep etmiş. Biz de hemen iş makinelerimizle yolları açarak çobanlara ulaştık ve 150 baş koyunu telef olmaktan kurtardık. 'Önce insan, önce hayat, önce yaşam' anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kurtarılan çobanlardan Ömer Uzun ise 1 haftadır kar nedeniyle mahsur kaldıklarını, yürüyerek Büyükşehir Belediye ekiplerine ulaştıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

(CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ)

- Çobanlardan görüntü

- Koyunlardan

- Yol açılması

- Detaya

Haber: Adem DURMAZ- KORKUTELİ(Antalya), () -

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