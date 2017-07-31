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DHA YURT - Mahalle halkı yol kapattı

ADANA'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan evlerin molozlarının kaldırılmamasına sinirlenen mahalleli, ateş yakıp yol kapattı. Olay, merkez Yüreğir İlçesi Kışla Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm kapsamında...

DHA YURT - Mahalle halkı yol kapattı

ADANA'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan evlerin molozlarının kaldırılmamasına sinirlenen mahalleli, ateş yakıp yol kapattı.

Olay, merkez Yüreğir İlçesi Kışla Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm kapsamında mahallede istimlak edilen evleri yıkan Yüreğir Belediyesi ekipleri molozları uzun süre kaldırmadı. Tozdan ve çevreye verdiği kötü görüntüden rahatsız olan mahalle sakinleri durumu belediye yetkililerine bildirmesine rağmen sonuç alamadı. Boşaltılan evlerinde yıkılmadığını, uyuşturucu bağımlılarının bu evleri mesken tuttuğunu söyleyen vatandaşlar, yolu yıkılan evlerin molozları ve çöp konteynırlarıyla kapattı. Çöpleri de ateşe veren mahalle sakinleri olay yerine gelen polis ekipleri tarafından dağıtılırken ateş ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan olaylarda 2 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kapanan yol ise tekrar trafiğe açıldı.


Görüntü Dökümü
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- İtfaiye aracının görüntüsü
- İtfaiye ateşi söndürürken
- Mahallelilerin konuşması
- Ateşi yakan iki mahalleli polis aracına bindirilirken
- Polis aracının gidişi
- Belediye tarafından yıkılan evler
- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:02'44" BOYUT:167 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK/Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,()
 

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