DHA YURT - Mağazaya girmeye çalışan hırsızlar suçüstü yakalandı

ADANA'da kullandıkları panelvanın plakasını çamurla kapatan hırsızlık şüphelisi 3 kişi, izolasyon köpüğü sıkarak alarmını susturdukları bir mağazaya girmek isterken polise suçüstü yakalandı. Şüphelilerden birinin yüzünün boyalı olması da dikkat çekti.

Olay, sabaha doğru saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Kocavezir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakasını çamurla kapattıkları panelvan ile bir giyim mağazasına gelen 3 kişi, izolasyon köpüğü sıkarak iş yerinin alarmını etkisiz hale getirdi. Daha sonra levye ile mağazanın elektronik kepengini açmaya çalışan şüphelileri gören bir vatandaş, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler, kepengi açmaya çalışan şüphelileri suçüstü yakaladı. Panelvanda arama yapan ekipler, hırsızlıkta kullanılan malzemeler ele geçidi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsız Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Öte yandan, olay yerinin bulunduğu sokaktaki bir mağazaya geçen yıl benzer şekilde girilip, kasa hırsızlığı yapıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------

- Olay yerinden görüntü

- Olay yerindeki polislerden görüntü

- Alarmın üzerine sıkılan köpükten görüntü

- Gözaltına alınan şüphelilerden görüntü

- Yerde yüzüstü yatan elleri kelepçeli şüphelinin polis tarafından aya kaldırılması

- Yüzünün bir kısmını siyaha boyayan şüpheliden görüntü

- Polisin şüphelilerin üzerini araması

- Şüphelilerin polis aracına bindirilmesi

- Polis aracındaki şüphelilerin görüntü

- Plakası çamurla kapatılan panelvandan görüntü

- Çamurla kaplı plakadan görüntü

- Panelvanın içindeki levye ve köpükten görüntü

- Genel ve detay görüntüler

(SÜRE: 02'16" - BOYUT: 139 MB)

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,()