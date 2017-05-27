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DHA YURT - Maden işçileri yerin metrelerce altında sahur yaptı

ZONGULDAK'ta maden işçileri ramazan ayının ilk sahurunu yerin metrelerce altında, tahtadan kurdukları yer sofrasında evlerinden getirdikleri yiyeceklerle yaptı. Asma Mahallesi'nde özel bir maden şirketine ait ocakta, saat 24.00- 08.00 vardiyasında...

DHA YURT - Maden işçileri yerin metrelerce altında sahur yaptı

ZONGULDAK'ta maden işçileri ramazan ayının ilk sahurunu yerin metrelerce altında, tahtadan kurdukları yer sofrasında evlerinden getirdikleri yiyeceklerle yaptı.
Asma Mahallesi'nde özel bir maden şirketine ait ocakta, saat 24.00- 08.00 vardiyasında çalışan işçiler, yerin 200 metre sahur vaktinin gelmesiyle çalışmaya ara verdi. Tahtalardan kurdukları yer sofrasının etrafında toplanan işçiler, işverenin verdiği yiyeceklerin yanında evlerinden getirdikleri domates, biber, salatalık, peynir, zeytin, meyve suyu ve ekmeği, kömür karası içindeki elleriyle yedi. İşçiler, yemeğin ardından ölen maden şehitleri ve kazasız bir Ramazan ayı geçirmek için dua etti.
11 yıllık maden işçisi 38 yaşındaki 3 çocuk babası Fatih Özdin, yerin metrelerce altında oruç tutmanın zor olduğunu ancak zamanla buna alıştıklarını söyledi. Yıllardır madende sahur yaptığını anlatan Özdin, şöyle dedi:
"Sahurumuzu arkadaşlarla birlikte yerin metrelerce altında icra ettik. Allah inşallah daha çok sahur yapmayı bize nasip eder. Bize kazasız belasız çalışmayı nasip eder. Artık biz burada yerli atında da bir aileyiz. Biz böyle görüyoruz. Şimdi 15 gün sahur yeraltına yapacağız. Sonra vardiya dönüşümü olacak ve geri kalan günleri evde yapabileceğiz. Burada Allah ne verdiyse hep birlikte gücümüz yettiğince bir şeyler getirip yiyoruz."
Ramazan ayında yeraltındaki m    madenci sofrasının anlamının büyük olduğunu söyleyen 10 yıllık madenci 32 yaşındaki 1 çocuk babası Serkan Arslan ise, "Bu senede geçen yılki gibi ilk sahur yer altında nasip oldu. Arkadaşlarımızla yer altında sahurumuzu yaptık, yemeğimizi yedik. Kısa bir molanın ardından tekrar işimize geri döneceğiz. Burada da karnımız doyuyor. Yer üstünde de karnımız doyuyor. Ekmeğimizi burada kazanıyoruz, burada yiyoruz." dedi. İşçiler, sahurun ardından oruca niyetlendikten sonra işlerinin başına döndü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-İşçilerin çalışması
-Sahur vaktini geldiği haberinin verilmesi
-İşçilerin ocakta yürümeleri
-Sofra kurmaları
-Sahur yapmaları
-Dua etmeleri
-Röportajlar
-Tekrar çalışmaya dönmeleri
Süre: (6.00) Boyut: (192 MB)
Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Durmuş SEVİNDİK / ZONGULDAK,()

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