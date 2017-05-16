DHA YURT - Maçka’da PKK'lılarla silahlı çatışma (1)

TRABZON'un Maçka İlçesi kırsalında devriye gezen Jandarma ekipleri ile PKK'lı olduğu belirtilen bir grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir asker yaralandı. Bölgede operasyonlar sürüyor.

Karaağaç Yaylası mevkiinde saat 08.30 sıralarında yaşandı. Devriye gezen jandarmalar ile PKK’lı olduğu söylenen teröristler arasında silahlı çatışma çıktı. Bir askerin hafif yaralandığı çatışma sonrasında kaçan teröristleri yakalamak için bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonlar sürdürülüyor.

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