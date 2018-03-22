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DHA YURT - Maçka'da polis otosu dereye uçtu: 1 şehit, 1 yaralı, 1 kayıp (4)

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, ŞEHİDİN CENAZE TÖRENİNE KATILDI Trabzon’un Maçka ilçesinde şüpheli bir aracı takibe aldıkları sırada dereye uçan otomobilde şehit olan polis memuru Yunus Çavdar (35) için ilçenin Esiroğlu Mahallesi Merkez...

DHA YURT - Maçka'da polis otosu dereye uçtu: 1 şehit, 1 yaralı, 1 kayıp (4)

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, ŞEHİDİN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Trabzon’un Maçka ilçesinde şüpheli bir aracı takibe aldıkları sırada dereye uçan otomobilde şehit olan polis memuru Yunus Çavdar (35) için ilçenin Esiroğlu Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ile şehidin babası İlyas, annesi Meryem ile eşi Tuğba Çavdar katıldı. Şehidin yakınları tabutun başında gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından şehit polisin cenazesi meslektaşlarının omzunda tekbirler eşliğinde cenaze aracına konuldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da tabuta omuz verdi. Şehit polis memuru Yunus Çavdar, Maçka ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Cenaze töreni detayları
-Bakanın taziyelerini sunması
-Tabutun taşınması

Haber: Osman ŞİŞKO-Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON,()
 

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