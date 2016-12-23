DHA YURT - Liseli Elif, okula giderken çöken duvarın altında kaldı (3)

Liseli Elif, okula giderken çöken duvarın altında kaldı (3)

BACAKLARI KIRILDI

Üzerine metruk binanın duvarının çökmesi sonucu yaralanan Elif Öztürk, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Elif Öztürk'ün çekilen filmlerinde her iki bacağında, kaburgasında ve çenesinde kırık olduğu belirlendi. Genç kızın ameliyata alınacağı, bir süre tedavi göreceği bildirildi. Bina yıkılırken, binanın sahipleri enkazın olduğu bölgenin etrafına tel örgü çekti.

Görüntü Dökümü

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-Elif Öztürk'ün hastanedeki fotoğrafları

Haber: KOCAELİ ()

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