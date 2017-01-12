DHA YURT - Lice ve Hani'de 13 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

DİYARBAKIR'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı 13 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Konuya ilişkin Diyarbakır Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'İlimiz Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Lice İlçesine bağlı olan; Birlik Köyü, Şenlik Köyü, Erginköy Köyü, Tuzlaköy Köyü, Çeper Köyü, Daralan Köyü ve Duruköy Köyü, Hani İlçesine bağlı olan; Kaledibi Köyü, Yukarıturalı Köyü, Topçular Köyü, Akçayurt Köyü, Uzunlar Köyü ve Kalaba Köyü) 12 Ocak 2017 günü saat 05.00’dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır.'