DHA YURT - Kuzey Irak'taki Zap ve Metina bölgelerine hava harekatı 

3 silah mevzii, 2 mağara imha edildi, 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede dün akşam saatlerinde Kuzey Irak'taki Zap ve Metina bölgelerinde, alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğ, terör örgütüne ait olduğu tespit edilen barınma alanları ateş altına alınarak 3 silah mevzii, 2 mağara imha edildiği ve ilk belirlemelere göre de eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 teröristin de etkizi hale getirildiği belirtildi.

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-ARŞİV

-Hava harekatı görüntüleri

Haber: ANKARA ()

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