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DHA YURT - Kuzey Irak'taki PKK'lı teröristlerden füzeli saldırı: 1 asker şehit, 3 asker yaralı (4)

ÇUKURCA ŞEHİDİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI Hakkari'nin Çukurca ilçesinde,PKK'lı teröristlerin Kuzey Irak'taki Kulika Dağı'ndan düzenledikleri saldırıda ensesine isabet eden şarapnel parçası ile yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit...

DHA YURT - Kuzey Irak'taki PKK'lı teröristlerden füzeli saldırı: 1 asker şehit, 3 asker yaralı (4)

ÇUKURCA ŞEHİDİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde,PKK'lı teröristlerin Kuzey Irak'taki Kulika Dağı'ndan düzenledikleri saldırıda ensesine isabet eden şarapnel parçası ile yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Ağrı'nın Patnos ilçesi nüfusuna kayıtlı olan, yakınları Adana'nın Kozan ilçesinde oturan 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Bülent Alp için Hakkari Dağ ve Komando Tugayında tören düzenlendi.
Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Çukurca 2.Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı. Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Kavuşak 2. Hudut Bölüğünde görev yapan şehit Alp'ın cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra şehit Alp'ın özgeçmişi okundu. Duaların okunmasının ardından şehit Alp'ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Adana'nın Kozanlı ilçesine uğurlanmak üzere askerlerin omuzlarında tekbirler getirerek askeri ambulansa konulup Van'a gönderildi. Şehidin cenazesi, Van'dan uçakla memleketine gönderilecek. Şehit Sözleşmeli Er Bülent Alp'ın bekar olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Şehit cenazesinin tören alanına getirilişi
-Askerlerin omuzlarında tören alanına getirilişi
-Saygı duruşu
-Törene katılanlar
-Şehidin özgeçmişinin okunması
-Duaların okunması
-Genel ve detaylar
-Şehidin enazesinin ambulansa konulması

Haber: HAKKARİ,() 

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