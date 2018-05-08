DHA YURT - KURU TEMİZLEME DÜKKANINDA BUHAR KAZANININ PATLAMA ANI KAMERADA

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde, kuru temizleme dükkanında, henüz bilinmeyen nedenle buhar kazanı patladı. Patlama sırasında dükkanında bulunan Enver Keleş, yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, öğleden sonra Şafak Sokak’ta meydana geldi. Enver Keleş'e ait kuru temizleme dükkanında, henüz bilinmeyen nedenle buhar kazanı patladı. Büyük gürültüyle patlayan buhar kazanından yükselen alevler, iş yerinin ön cephesinin yanmasına neden oldu. Patlama sırasında iş yerinde olan dükkan sahibi Enver Keleş ise yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Keleş'i ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PATLAMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, kuru temizleme dükkanında buhar kazanının patlaması güvenlik kameralarına yansıdı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kuru temizleme dükkanındaki patlamada camlar etrafa dağılırken, 112 Acil ekibinin gelişi de görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İş yeri sahibinin hastaneye götürülmesi

İş yerinden görüntüler ve detaylar var

Güvenlik kamerası görüntüleri (Patlama anı)

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

