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DHA YURT - Kum yüklü hafriyat kamyonu işçi servisine çarptı: 10 yaralı

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde kum yüklü kum yüklü hafriyat kamyonu işçileri taşıyan servis minibüsüne çarptı. Kazada 10 kişi yaralandı.  Kaza D-100 Karayolu Şirinyalı Mevkinde meydana geldi. İstanbul istikametinde seyir halinde olan...

DHA YURT - Kum yüklü hafriyat kamyonu işçi servisine çarptı: 10 yaralı

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde kum yüklü kum yüklü hafriyat kamyonu işçileri taşıyan servis minibüsüne çarptı. Kazada 10 kişi yaralandı. 
Kaza D-100 Karayolu Şirinyalı Mevkinde meydana geldi. İstanbul istikametinde seyir halinde olan Hasan Ata yönetimindeki 41 TL 673 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrilip bir çimento fabrikasının işçilerini taşıyan ve karşı istikametten gelen Turgay Satır idaresindeki 41 P 3136 plakalı işçi servisine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle işçi servisi minibüsü de devrildi. 
Kazayı gören sürücüler 112 ve polisi arayarak yardım istedi. Kaza sonrası hir iki şeritte ulaşıma kapatıldı.  Kazada ilk belirlemelere göre Celal Denli, Selçuk Öztürk, Selçuk Serdar, Ceyhun Acar, Emre Kara, Kemal Kes, Emrah Keleş, Turgay Satır, Hasan Ata ve ismi henüz öğrenilemeyen bir işçi daha yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahaleninin ardından ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere sevk edildiler. Kaza yapan araçlar yol kenarına çekildikten sonra yol yeniden ulaşıma açıldı. 
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Kaza yapan harfiyat kamyonu ve işçi servisi
-Yaralılar
-Ambulansların yaralıları alması
-Trafiğin kapatılması
-Yere saçılan kum

Haber-Kamera: Nabi YAZICI/Faruk KIYAK/KÖRFEZ(Kocaeli)()- 

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