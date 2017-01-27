DHA YURT - Köylerine dönmek isteyen Suriyelilere PYD ateşi: 7 ölü

SURİYE'nin Şiyuk Köyü'nden Cerablus'a göç eden ve yeniden köylerine dönmek isteyen sivillere, terör örgütü PYD tarafından uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu 7 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Fırat Nehri'nin doğusundaki Şiyuk Köyü ve civarında yaşayan Arap kökenli yaklaşık 10 bin Suriyeli, Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Cerablus'a yerleşti. Halen 3 bin kadarı Cerablus ve çevresinde yaşayan sivillerden bazıları, terör örgütü PKK'nın bu ülkedeki uzantısı PYD'nin, DEAŞ ile çatışma bahanesiyle girdiği Şiyuklu Köyü'ne dönmek istedi. Kendi aralarında haberleşerek köylerine dönme kararı alan yaklaşık 100 sivil, Fırat Nehri üzerindeki köprünün batı ayağında iki gün önce toplanarak daha önce PYD tarafından yıkılan Şiyuk Köprüsü'ne doğru yürüyüşe geçti. ÖSO ve Türk bayrağı açan köylülere, köprünün doğu ayağının bulunduğu An Nasiriyah bölgesinde iken PYD’liler tarafından, uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu kalabalıktaki 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Gruptakiler, açılan ateş sonucu yeniden Cerablus'a döndü. Yaşanan olay ise, yine PYD'liler tarafından DEAŞ'ın ateş açtığı şeklinde medyaya sunulduğu belirtildi. Açılan ateşte yaralanan Suriyelilerden biri, bulundukları köyde PYD tarafından kandırıldıklarını anlatarak, sivil vatandaşların PYD tarafından DEAŞ'lı denilerek öldürüldüğünü öne sürdü.

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Haber: GAZİANTEP - ANKARA () -