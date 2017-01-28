DHA YURT - Konya’da buzlanma nedeniyle yoldan çıkan otobüs şarampole devrildi: 1 ölü 43 yaralı

KONYA’da yoldaki kardan dolayı oluşan buzlanma nedeniyle yoldan çıkan otobüs şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü 5’i ağır 43 kişi yaralandı. Kaza sonrası otobüste sıkışan eşi İlknur Kara’nın kurtarma çalışmasına yardım eden polis memuru İskender Kara, eşi ambulansa bindirilirken, ‘’Allah’ım sana şükürler olsun’’ diyerek yanındaki trafik polisine sarılıp gözyaşı döktü.

BUZLANMA NEDENİYLE YOLDAN ÇIKTI

Kaza sabaha karşı saat 05.15 sıralarında Konya-Adana karayolunun 65’inci kilometresinde meydana geldi. Marmaris’ten Gaziantep’e giden 37 yaşındaki Neşet Oğuz yönetimindeki 27 TG 765 plakalı otobüs ile seyir halinde iken yoldaki kardan dolayı yaşanan buzlanma nedeniyle direksiyon idaresini kaybetti. Yoldan çıkan otobüs şarampole devrildi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otobüsün henüz ismi belirlenemeyen muavini aracın altında kalarak hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte 43 kişi de yaralandı.

SIKIŞAN YARALILARI İTFAİYE KURTARDI

Otobüsün içerisinde sıkışan 5 yolcu itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Otobüste yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan polis memuru İskender Kara da araçta sıkışan eşi İlknur Kara’nın kurtarılma çalışmalarına yardım etti. Sıkışan eşini uyanık kalması yönünde uyardı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası İlknur Kara sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı kadın sedye üzerinde ambulansa bindirilirken eşi İskender Kara da ‘’Allah’ım sana şükürler olsun’’ diyerek yanındaki trafik polisine sarılarak gözyaşı döktü.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Konya ve Karapınar’daki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri görüntüsü

-Kurtarma çalışmaları

-Yarılalardan detay

-Kurtarılan kadının ambulbansa taşınması

-Eşinin trafik polisine sarılarak ağlaması

-Kaza yerinden genel ve detaylar

-Hastaneye kaldırılan yarılalardan detay

Haber-Kamera: Tolga YANIK-Mehmet OKUYUCU/KONYA, ()

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