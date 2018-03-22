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DHA YURT - Konya'ya şehit ateşi düştü

BİLTİS'de  Sehi Ormanları  Bölgesindeki operasyon sırasında teröristlerce daha önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen  Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Çakar'ın (36) memleketi Konya'ya  ateşi...

DHA YURT - Konya'ya şehit ateşi düştü

BİLTİS'de  Sehi Ormanları  Bölgesindeki operasyon sırasında teröristlerce daha önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen  Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Çakar'ın (36) memleketi Konya'ya  ateşi düştü.
Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca, Sehi Ormanları Bölgesine düzenlenen operasyonda daha önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu  şehit düşen Uzman Çavuş Şükrü Çakar'ın, Konya kent merkezinde oturan babası Abdullah ve annesi Emine Çakar'a, acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. 15 yıllık uzman çavuş olan şehit Çakar'ın, eşi Halise Çakar ile kızları  Emine Nehir Çakar (6) ve Birsen Beren Çakar'ın(5), Bitlis Tatvan'da oturduğu öğrenildi. 
3 kardeş olan şehit Çakar'ın baba evine Türk bayrakları asıldı. Şehit Çakar'ın, yarın Doğanhisar ilçesi Deştiğin Mahallesi'ne defnedilmesi bekleniyor.   

(Görüntü Dökümü 
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- Şehidin baba evinin dışından detay
- Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA ))
 

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