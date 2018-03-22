DHA YURT - Konya'ya şehit ateşi düştü

BİLTİS'de Sehi Ormanları Bölgesindeki operasyon sırasında teröristlerce daha önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Çakar'ın (36) memleketi Konya'ya ateşi düştü.

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca, Sehi Ormanları Bölgesine düzenlenen operasyonda daha önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Şükrü Çakar'ın, Konya kent merkezinde oturan babası Abdullah ve annesi Emine Çakar'a, acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. 15 yıllık uzman çavuş olan şehit Çakar'ın, eşi Halise Çakar ile kızları Emine Nehir Çakar (6) ve Birsen Beren Çakar'ın(5), Bitlis Tatvan'da oturduğu öğrenildi.

3 kardeş olan şehit Çakar'ın baba evine Türk bayrakları asıldı. Şehit Çakar'ın, yarın Doğanhisar ilçesi Deştiğin Mahallesi'ne defnedilmesi bekleniyor.

(Görüntü Dökümü

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- Şehidin baba evinin dışından detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

