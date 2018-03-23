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DHA YURT - Konya'ya şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİDİN CENAZESİ KONYA'YA GETİRİLDİ Bitlis'te, Sehi Ormanları bölgesindeki operasyon sırasında, teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan evli ve 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş...

DHA YURT - Konya'ya şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİDİN CENAZESİ KONYA'YA GETİRİLDİ
Bitlis'te, Sehi Ormanları bölgesindeki operasyon sırasında, teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan evli ve 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Çakar'ın (36) cenazesi askeri uçakla memleketi Konya'ya getirildi. Şehidin cenazesini havalimanında ailesi, askeri yetkililer karşıladı. Şehidin annesi Emine, babası Abdullah ve eşi Halise Çakar gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin cenazensi Beyhekim Devlet Hastanesi Morguna konuldu. 
FOTOĞRAFLI / GÖRÜNTÜLER GEÇİLECEK
Haber: Tolga YANIK / KONYA,()

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