DHA YURT - Konya'dan caminin girişinin çatısı çöktü: 4 yaralı

KONYA'da cuma namazı sırada bir caminin ayakkabılık olarak kullanılan alüminyumla kaplı giriş kısmının çatısı kar birikintisi nedeniyle çöktü. Orada bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, kurtarma çalışmasına gelen bir itfaiye eri de müdahale sırasında elinde kesi olması sonucu yaralandı. Yaralı 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Uluırmak Mahallesi Muradiye Camii'nde meydana geldi. Cami imamı, hutbe okudu sırada, bir gürültü sesi duyuldu. Bu sesin ardında ayakkabılık olarak kullanılan alüminyumla kaplı giriş kısmının çatısı kar birikintisi nedeniyle çöktü. Orada bulunan 8 kişiden 5'i, gürültünün ardından kaçıp kurtulurken 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Çatının çökmesinin ardından cemaat camiyi tahliye etti. Olay, yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. Yapılan çalışmada enkaz altında kalan olmadığı tespit edildi. Yaralanan 3 kişi ile müdahale sırasında elinde kesi oluşan 1 itfaiye eri, ambulansla Meram Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri ve çevredekiler, enkazın kaldırılması için çalışmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Caminin girişinden detay

- İtfaiye ekiplerinin enkazı temizleme çalışması

- Dışarıda bekleyan vatandaşlardan detay

- Röportaj

- Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA KONYA ()

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