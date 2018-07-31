 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'de imzalar, perşembe günü genel merkeze teslim edilecek
CHP'de kurultay için imzalar hazır
Trump: İran ile ne zaman isterlerse görüşebilirim
Trump: İran ile ne zaman...
Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB'ın denetim yetkisini artırdı
TÜRSAB'ın denetim yetkisi artırıldı
Giresun'da Polisten şiddet gören yaşlı adam öldü; 2 polis açığa alındı
Giresunlu'lardan yaşlı adama şiddete sert...

DHA YURT - KONYA'DA KUM FIRTINASI NEDENİYLE 20 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 17 YARALI

KONYA'da, kum fırtınası nedeniyle 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazalarında 2'si ağır 17 kişi yaralandı. Kaza, Konya-Ankara Karayolu 70'inci kilometresinde meydana geldi. Etkili olan kum fırtınasının görüş mesafesini sıfır...

DHA YURT - KONYA'DA KUM FIRTINASI NEDENİYLE 20 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 17 YARALI

KONYA'da, kum fırtınası nedeniyle 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazalarında 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

Kaza, Konya-Ankara Karayolu 70'inci kilometresinde meydana geldi. Etkili olan kum fırtınasının görüş mesafesini sıfır noktasına kadar düşürmesi nedeniyle otomobil, TIR ve kamyondan oluşan yaklaşık 20 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 2'si ağır 17 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Konya ve Cihanbeyli ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, çift yönlü trafiğe kapanan Konya-Ankara Karayolu'nda, kazaya karışan araçların başka kazalara yol açmaması için çekicilerle yoldan kaldırdı. Yol, kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat çift yönlü trafiğe kapatıldı. Karayolları ve polis ekiplerinin yoldaki çalışmaları sürüyor.     

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Cep telefonu)
------------------------------
- Kaza yapan araçlar
- Ambulans
- Genel ve detay

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA, ()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar