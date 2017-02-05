DHA YURT - Konya'da DEAŞ'a operasyon: 75 kişi hakkında gözaltı kararı

KONYA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan soruşturma kapsamında 75 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bugün eş zamanlı yapılan operasyonda 30'un üzerinde kişinin gözaltına alındığını ve operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan soruşturma kapsamında 75 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Bunun üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat Polisi eşliğinde bugün sabah saatlerinde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 30'un üzerinde kişi gözaltına alınırken, operasyonun devam ettiği belirtildi. Şüphelilerin, örgüte lojistik destek sağladığı ve Suriye gidip- gelerek örgütle temasa geçtikleri ileri sürüldü.

YAKLAŞIKLI ÇIKARMIYIZ

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Şüphelilerden birinin, kendisini görüntüleyen gazetecilere ''Yakışıklı çıkar mıyız. Biraz yakışıklı çıkarız mıyız'' demesi dikkat çekti.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Operasyondan detay

- Özel Harekat polisini baskını

- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA ()

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