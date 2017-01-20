DHA YURT - Konuşma engelli taraftara, 'çirkin ve kötü tezahürat'tan ceza

SİVAS'ta oturan 44 yaşındaki işitme ve konuşma engelli İlhan Biçer, TFF 1'inci ligin 16'ıncı haftasında oynanan Sivasspor-Adana Demirspor maçında, tribünlerin çirkin ve kötü tezahüratta bulunması nedeniyle taraftara verilen 1 maç cezanın kendisine de uygulanmasına tepki gösterdi.

TFF 1'inci ligin 16'ıncı haftasında oynanan Sivasspor-Adana Demirspor maçında taraftarın kötü ve çirkin tezahüratta bulunması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Sivasspor'a ihtar cezası verildi. Ceza kapsamında, Maraton Alt Tribün D Blok, Maraton Üst Tribün D Blok ve Güney Alt Osman Seçilmiş Tribün D Blok'a giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi. Tribünlere verilen bu ceza, karşılaşmayı 15 yaşındaki oğlu Cihan Biçer birlikte maraton tribünden izleyen doğuştan işitme ve konuşma engelli İlhan Biçer'i de etkiledi.

"İLK DEFA BÖYLE BİR CEZA ALDIM"

İşaret diliyle derdini anlatan ve bir firmada işçi olarak çalışan İlhan Biçer, bu hafta sonu Sivas'ta oynanacak Boluspor maçına bilet almak için gişeye gittiğinde kartının bloke olduğunu ve büyük şok yaşadığını belirterek, konuşamayan birinin bu cezadan etkilenmemesi gerektiğini söyledi. Maç esnasında hakemlere de hiçbir şey yapmadığını belirten Biçer, "Ben 1990 yılından beri iç sahada ve deplasmanlarda Sivasspor'u takip ediyorum. İlk defa böyle bir ceza aldım. Tribünden sahaya bir şeyler fırlatsam, cezayı hak edecek bir şey yapsam bir şey demezdim ama küfürden ceza almam yanlış. Sivasspor'u çok seviyorum. Maçı kaçıracağım için üzgünüm. Bu zamana kadar Sivasspor'un hiç bir maçını kaçırmadım. Hem bekarken hem evlendikten sonra hiçbir maçını kaçırmadım, hep gittim. Boluspor maçına gitmek isterdim. Gerçekten üzüldüm. Ama pazar günü yine de stada gidip içeri girmeyi deneyeceğim" dedi.

Oğlu Cihan Biçer ise, "Babamla beraber Adana Demirspor maçına gitmiştik. Taraftarların küfür ve hakaretinden dolayı Boluspor maçına giremeyeceğiz. Kartımız bloke edilmiş. Babam işitme ve konuşma engelli. Zaten bağıramıyor. Engelli tribünü de dahil hiç bir tribüne giremiyor. Ama yine de stadyuma gideceğiz. Babam orada yetkililerle, gerekirse kulüp başkanıyla görüşmeye çalışacak. Şikayette bulunacağız olmazsa evde izleyeceğiz. Ayrıca işitme engelliler için bir tribün açılmalı çünkü onlar da diğer taraftarlarla birlikte ceza alıyor. Çok yanlış bir şey bu. Babam gibi bu maçtan dolayı ceza alan 3-4 kişi daha var. Konuyla ilgili kulübü de aradık. 'Biz hiçbir şey yapamayız, bizim elimizde olan bir şey değil' dediler" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Engelli taraftarın oğluyla görüntüsü

-Passolig kartını göstermesi

-İşaret diliyle söyledikleri

-Oğlunun konuşmaları

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS, ()

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