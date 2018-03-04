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DHA YURT - Kontrolün sağlandığı Raco'dan yeni görüntüler 

Afrin teröristlerden temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ve ÖSO güçlerinin de katıldığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında  Afrin'e ulaşan yaklaşma istikameti üzerinde olması ve içinde çok sayıda teröristin barınmasına...

DHA YURT - Kontrolün sağlandığı Raco'dan yeni görüntüler 

Afrin teröristlerden temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ve ÖSO güçlerinin de katıldığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında  Afrin'e ulaşan yaklaşma istikameti üzerinde olması ve içinde çok sayıda teröristin barınmasına imkan vermesi nedeniyle kritik bir öneme sahip olan Raco beldesinde kontrol sağlandı.  ÖSO güçlerinin girdiği Raco merkezinde teröristler tarafından kurulan bariyerlerin kaldırılmasına ve  önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı ve mayınların imha edilmesine başlanıldığı öğrenildi.  Raco bölgesinde teröristler ile yer yer çatışmaların devam ettiği belirtildi. 

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR 

Haber-Kamera:İrfan SAPMAZ / (SURİYE) () 

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