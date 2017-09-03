DHA YURT - Kocaeli'nde tatilcilerin dönüş yoğunluğu (3)

YOĞUNLUK AKŞAM DA DEVAM ETTİ

TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu İstanbul istikameti Kocaeli kesiminde akşam da yoğunluk devam etti. TEM Otoyolu'nun Sapanca ile İzmit Bekirdere rampası arasında belirli aralıklarla yoğunluk oluşurken, araçlar yavaş ilerledi. TEM Otoyolu'nun Dilovası rampasında da yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar ağır seyretmek durumunda kaldı. Araç kullanmaktan yorulan bazı sürücüler yol kenarlarında bulunan tesislerde bir süre mola verdikten sonra yollarına devam etti. Trafik ekipleri TEM Otoyolunda emniyet şeritlerini ihlal eden sürücüleri ise sık sık uyardı. Yoğunluğun gece boyunca ve yarın devam etmesi bekleniyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gece araç yoğunluğu görüntüleri



Haber-Kamera: Ergün AYAZ / KOCAELİ,()