Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

DHA YURT - KOCAELİ'DE YANGINDA CAN PAZARI: BİNA SAKİNLERİNİ İTFAİYE KURTARDI

KOCAELİ'de bir apartmanın zemin katındaki dairede yangın çıktı. Çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı. Yangında 5 kişi de dumandan etkilendi. Yangın, gece saatlerinde İzmit Akpınar...

DHA YURT - KOCAELİ'DE YANGINDA CAN PAZARI: BİNA SAKİNLERİNİ İTFAİYE KURTARDI

KOCAELİ'de bir apartmanın zemin katındaki dairede yangın çıktı. Çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı. Yangında 5 kişi de dumandan etkilendi.
Yangın, gece saatlerinde İzmit Akpınar Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Zemin kattaki daireden duman çıktığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da binadaki herkesi teker teker dışarı çıkardı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangın çıkan dairede kimsenin olmaması ise faciayı önledi. Dumandan etkilenen 5 kişiye olay yerindeki ambulansta ayakta oksijen tedavisi uygulandı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Olay yerinden görüntüler
- İtfaiyenin çalışmaları
- Apartmanda mahsur kalanların dışarı çıkarılmaları
- Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / İZMİT(Kocaeli),()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328