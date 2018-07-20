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DHA YURT - KKTC'DE ŞAFAK NÖBETİ

Haber: Nuri PİR - Kamera: Akif ÖZDEMİR/ GİRNE,(Kıbrıs),() Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44'üncü yıldönümü nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) vatandaşlar meşalelerle şafak nöbeti tuttu. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük...

DHA YURT - KKTC'DE ŞAFAK NÖBETİ

Haber: Nuri PİR - Kamera: Akif ÖZDEMİR/ GİRNE,(Kıbrıs),()

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44'üncü yıldönümü nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) vatandaşlar meşalelerle şafak nöbeti tuttu. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 44'üncü yıl kutlaması, adaya barış ve huzuru getiren barış harekatının başladığı yer olan Yavuz Çıkarma Plajı’nda şafak nöbetiyle başladı. Sahilde, ellerinde Türk ve KKTC bayrakları ile meşaleler bulunan vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu. Sahilin karşısındaki alanda yapılan ışık gösterileri, vatandaşların ilgisiyle karşılandı. Şafak nöbeti organizatörü Fevzi Tanpınar, geleneksel hale gelen etkinlik sayesinde mücahit torunları ile Mehmetçik torunlarının kucaklaştığını söyledi. Melisa ve Hakan Us isimli çift ise, babalarının Kıbrıs Harekatı’nda gazi olduğunu belirterek, etkinlik için KKTC’ye geldiklerini söyledi.

KKTC’DE ŞAFAK NÖBETİ SONA ERDİ

44 yıl önce gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı’nın başladığı yer olan Girne'deki Yavuz Çıkarma Plajı’nda çok sayıda vatandaşın katılımıyla tutulan şafak nöbetinde, şehitler için dualar edildi. Donanmaya ait tekneler açık suda beklerken, hava kuvvetlerine ait askeri helikopterler de sahildeki kalabalığı selamladı. Daha sonra su altındaki özel kuvvetler personeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk bayraklarıyla sahile çıktı. Özel kuvvetler personeli, vatandaşların sevgi seliyle karşılandı. Nöbet etkinliğin sonunda, iki müezzin tarafından sembolik sabah ezanı okundu. Bu sırada art arda patlatılan havai fişekler, vatandaşlara görsel şölen sundu. 

Görüntü Dökümü
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- Fener alayı yürüyüşünden görüntüler
- Sahilde şafak nöbeti tutanlar
- Organizasyon Komite Başkanı Fevzi Tanpınar ile röp.
- Işık gösterisi
- Sahildeki vatandaşlar
- Gazi çocuklarıyla röp.
- Özel Kuvvetlerin bayraklarla sudan çıkması
- Helikopterlerin vatandaşları selamlaması
- Ezan okunması
- Havai fişek gösterileri
- Genel ve detay görüntüler

 

 

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