DHA YURT - Kızını tüfekle kaçırıp rehin aldı

KONYA'da Ahmet G., kızı H.G.'yi av tüfeği zoruyla otomobiline bindirip kaçırdı. Çok sayıda polisin peşinden takip ettiği Ahmet G., kent merkezi çıkışında kırsal bir alanda durup, ayrıldığı eşinin gelmesini istedi. Polis, Ahmet G.'yi ikna etmeye çalışıyor.

Ahmet G., bugün saat 17.50 sıralarında merkez Meram İlçesi Tırılırmak Mahallesi'ndeki bir evden kızı H.G.'yi av tüfeği zoruyla otomobiline bindirip kaçırdı. Yakınlarının ve çevredekilerin polise haber vermesi üzerine polis, Ahmet G.'nin kaçtığı aracı takibe aldı. Ahmet G., Konya-Akören Yolu Bayat Köyü yakınlarındaki kırsal bir alanda durup, ayrıldığı eşinin gelmesini istedi. Özel Harekat ekiplerinin eşlik ettiği polis Ahmet G.'yi ikna etmeye çalışıyor. Bölgeye psikolog çağrıldı.

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Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ KONYA, ()