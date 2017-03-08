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DHA YURT - Kızılay'dan depremzedelere elbise yardımı

ADIYAMAN'ın Samsat İlçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılay'ından depremzedelere 9 bin giysi dağıtımına başlandı. Geçen perşembe günü meydana gelen 5.5 büyüklüğünde depremin ardından Samsat'ta...

DHA YURT - Kızılay'dan depremzedelere elbise yardımı

ADIYAMAN'ın Samsat İlçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılay'ından depremzedelere 9 bin giysi dağıtımına başlandı.

Geçen perşembe günü meydana gelen 5.5 büyüklüğünde depremin ardından Samsat'ta ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye başlayan Kızılay ekipleri tarafından giysi dağıtımına başlanıldı.

İlk olarak Yarımbağ köyünde öğrencilere elbise ve ayakkabı dağıtımı yapılmasına ilişkin törene; Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım, Türk Kızılay Genel Başkan vekili Ercan Tan, Kızılay gönülleri ile kurum müdürleri katıldı.

Kızılayın milli kuruluş olduğunu ifade eden Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım, depremzedelerin en önemli ihtiyaçları arasında yer alan giysi probleminin giderileceğini söyledi. Kaymakam Yıldırım, ilçeye gelen 9 bin giysinin de Kızılay tarafından depremzedelere hızlıca dağıtılacağını kaydetti.

Türk Kızılay Genel Başkan Vekili Ercan Tan ise eksikleri tespit edip gidermek için çalışmalarının süreceği mesajını verdi.

Yapılan konuşmaların ardından öğrencilere yeni kıyafetleri giydirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yarımbağ İlköğretim okulu

- Öğrencilere elbise dağıtılması

- Öğrenciler ile röp.

- Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım'ın açıklaması

- Türk Kızılay Genel Başkan Vekili Ercan Tan'ın açıklaması

- Öğrenciler elbiselerini giymesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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