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DHA YURT - Kırşehirli şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesinin karşısındaki Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde PKK'lı teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Semih Şahin'in (24) cenazesi, memleketi Kırşehir'in Akpınar ilçesinde...

DHA YURT - Kırşehirli şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesinin karşısındaki Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde PKK'lı teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Semih Şahin'in (24) cenazesi, memleketi Kırşehir'in Akpınar ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Uzman Çavuş Semih Şahin'in cenazesi, Akpınar ilçesi Büyükabdiuşağı köyüne getirildi. Bekar olan Şehit Uzman Çavuş Şahin'in cenazesi, baba evinde alınan helalliğin ardından Büyükabdiuşağı Yukarı Mahalle Camii'ne götürüldü. Burada yapılan törene Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kırşehir milletvekilleri Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Vali Vekili Adnan Kayık, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Ekemen, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, Ak Parti İl Başkanı Muzaffer Aslan, CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin, İl Genel Meclisi Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu, Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz ve ilçe kaymakamlarıyla şehidin ailesi ve yakınları katıldı.
Törende şehidin babası Hacı, annesi Menevşe ve kardeşi Haydar Şahin ile yakınları gözyaşları döktü. Zaman zaman fenalaşan yakınlarına, hazır bekletilen sağlık ekipleri müdahale etti. Şehidin babası Hacı Şahin'i Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci teselli etmeye çalıştı. Tören sırasında vatandaşlar, terör örgütüne attıkları sloganlarla tepki gösterdi.Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Uzman Çavuş Semih Şahin’in cenazesi, köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.Savaş uçağının yakıt tankı boş araziye düştü/EK

VALİLİK: ADLİ VE İDARİ İNCELEME DEVAM EDİYOR
Şanlıurfa Valiliği, Hilvan ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi yakınlarına düşen parçalarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, cismin İnsansız Hava Aracı'na (İHA) ait olduğu değerlendirilerek "İlimiz Hilvan ilçesi Ovacık ve Söğütlü Mahalleleri sakinlerinin 10.04.2018 tarihli bildirimleri üzerine menşeyi henüz belirlenemeyen ve İnsansız Hava Aracı'na ait olduğu değerlendirilen metal parçaların bulunduğu alanın yaklaşık 1 kilometre etrafında yapılan araştırma sonucunda parçaların bulunduğu bölge kontrol altına alınmıştır. Konu ile ilgili adli ve idari inceleme devam etmektedir" denildi.

Görüntü Dökümü:
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-Cenaze töreninden görüntü 


Haber:Salih GÜNER/KIRŞEHİR, ()
 

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