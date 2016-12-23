DHA YURT - Kırşehirli şehidin Osmaniye'deki evine ateş düştü

FIRAT Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen 31 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ramazan Karaca'nın Osmaniye'deki evine acı haber ulaştı. Osmaniye Garnizon Komutanlığı'nda görevliyken yaklaşık bir ay önce geçici görevle Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Uzman Çavuş Karaca'nın, şehit olduğu İstiklal Mahallesi'nde yaşayan eşi Gülnaz Tan Karaca ve annesi Sevim Karaca'ya askeri yetkililer ve sağlık ekiplerince bildirildi. Acı haberi alan şehidin eşi ve annesi fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne Sevim Karaca, tedavi sonrası yeniden eve getirildi. Sedye ile eve çıkartılan anne Sevim Karaca, "Oğlum nereye gittin, biz sensiz ne yaparız. Bir daha dönmeyecek oğlum, keşke senin yerine ben öleydim" diyerek gözyaşı döktü. KIRŞEHİR'DE DEFNEDİLECEK Evin tek çocuğu olduğu öğrenilen ve Umut adında bir çocuğu bulunan Şehit Karaca'nın evinin bulunduğu sokağa Osmaniye Belediyesi tarafından taziye çadırı kurulup, evine de Türk bayrağı asıldı. İskenderun'daki bulunan 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay da Osmaniye'ye gelerek şehidin yakınlarına başsağlığı diledi. Şehidin yarın düzenlenecek törenin ardından memleketi Kırşehir'in Mucur ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------------------- - Şehidin Osmaniye'deki evi, askerler, eve gelenler - Şehidin evinin önünde bekleyen 112 Ambulansı - Şehit Annesinin getirilişi, eve sedye ile taşınması, annenin ağlaması - Şehit evi önündeki taziye çadırı - Şehit evine Türk bayrağı asılması Haber/Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, ()