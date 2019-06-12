DHA YURT - KIRIKKALE'DE ZİNCİRLEME KAZA: 2 ÖLÜ, 17 YARALI (Geniş haber)

KIRIKKALE’nin Yahşihan ilçesinde tur minibüsü, kamyon ve TIR’ın karıştığı zincirleme trafik kazasında minibüste bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha doğru Kırıkkale-Ankara karayolunun 13’üncü kilometresinde meydana geldi. Yozgat'a düğüne giden akrabaları taşıyan 34 BVJ plakalı tur minibüsü ile Osman Atay’ın hakimiyetindeki 38 EJ 763 plakalı kamyon ve Kenan Küçükkaya’nın kullandığı 55 ALT 07 plakalı TIR, Kırıkkale Üniversitesi Kavşağı’nda çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçlarda sıkışan yaralıların kurtarılması için çalışma yaptı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tur minibüsünde bulunan ve isimleri belirlenemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. TIR sürücüsü Kenan Küçükkaya ile Emine Nur, Zeliha Nur, Yusuf Buğra, Murat Gömeç, Yeşim Alakurt, Dursun Ali Alakurt, Zinnet Alakurt, Mahmut Kerem, Kübra Damat, Yaren Damat, Kıymet Arslan ve Ayşe Coşkun ile isimleri öğrenilemeyen 4 kişi de kazada yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ölen 2 kişinin cenazeleri ise incelemelerin ardından morga konuldu.

Öte yandan, kaza nedeniyle, Ankara-Kırıkkale karayolu yaklaşık 4 saat trafiğe kapalı kalırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntü

-Ekiplerin çalışmaları

-Araçlardan görüntü

-Yoldan görüntü

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,()