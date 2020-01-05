DHA YURT - Kırıkkale'de otomobil 80 metreden uçuruma düştü: 1 ölü
KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 80 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Kayseri yolu Kırıkkale Belediyesi Hayvan Barınağı yakınlarında meydana...
KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 80 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Kayseri yolu Kırıkkale Belediyesi Hayvan Barınağı yakınlarında meydana geldi. Fatih Ü. yönetimindeki 43 EA 456 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine, yol kenarındaki uçuruma sürüklendi. Bariyerleri aşan otomobil, takla atarak yaklaşık 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Taklalar atan otomobilin sürücü Fatih Ü. kazada otomobilden fırladı, araç ise hurdaya döndü. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Fatih Ü.'nün hayatını kaybettiği tespit edildi. Fatih Ü.'nün cansız bedeni, polis ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil ise vinç yardımıyla uçurumdan çıkartıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Araçtan görüntü
Ekiplerin çalışması
Gnel ve detaylar
Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,()
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