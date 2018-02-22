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DHA YURT - Kırıkkale'de dogalgaz patlaması: 2'si ağır, 7 yaralı

KIRIKKALE’nin Kurtuluş Mahallesi'nde doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 2’si ağır 7 kişi yaralandı. Olay, Kurtuluş Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Gündüz saatlerinde kaçak olduğu...

DHA YURT - Kırıkkale'de dogalgaz patlaması: 2'si ağır, 7 yaralı

KIRIKKALE’nin Kurtuluş Mahallesi'nde doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Gündüz saatlerinde kaçak olduğu ihbarı yapılan binaya gelen ekipler doğalgazı kesti. Akşam saatlerinde ise doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. 5 katlı binanın 3’üncü katında meydana gelen patlamada 2’si ağır 7 kişi yaralandı. Binada ise büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Patlama anında sokakta bulunan bazı araçlarda da hasar meydana geldi. Yaralılardan 5’i yüksek İhtisas Hastanesi’ne. durumu ağır olan 2 kişi ise Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olaydan sonra Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Emniyet Müdürü olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Patlama olan binadan görüntü
- Zarar gören araçlar
- Vatandaşların açıklamaları
- Binada oturan bir vatandaşın anlattıkları
- İtafiye ve polisin çalışmaları

Haber: Erhan GÖĞEM / KIRIKKALE, ()

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