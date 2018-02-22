DHA YURT - Kırıkkale'de dogalgaz patlaması: 2'si ağır, 10 yaralı (2)

KIRIKKALE'nin Kurtuluş Mahallesi'nde doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada yaralı sayısı 10'a yükseldi. Yaralıların 2'sinin durumlarının ağır olduğu bildirildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber: Erhan GÖĞEM / KIRIKKALE, ()
KIRIKKALE'nin Kurtuluş Mahallesi'nde doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada yaralı sayısı 10'a yükseldi. Yaralıların 2'sinin durumlarının ağır olduğu bildirildi. GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Haber: Erhan GÖĞEM / KIRIKKALE,...
22 Şubat 2018 Perşembe 03:04
KIRIKKALE'nin Kurtuluş Mahallesi'nde doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada yaralı sayısı 10'a yükseldi. Yaralıların 2'sinin durumlarının ağır olduğu bildirildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber: Erhan GÖĞEM / KIRIKKALE, ()
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