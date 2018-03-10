DHA YURT - Kırıkkale'de alacak-verecek cinayeti: 2 ölü

KIRIKKALE'de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, şüpheli E.B. Selim Özer Mahallesi 2355 Sokak'ta bulunan T.D. ile N.N.E.'nin oturduğu eve giderek alacaklarını istedi. Evde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada E.B. yanındaki pompalı tüfeği ateşleyerek T.D. ve N.N.E'yi vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde T.D. ve N.N.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölenlerin cansız bedenleri savcının ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Merkezi morguna kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren E.B. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü

-Cenazenin çıkarılması

-Genel ve detaylar

Haber: Erhan GÖĞEM - Kamera: KIRIKKALE,()