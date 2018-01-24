DHA YURT - Kilis'e atılan 2 rokete obüs atışları ile karşılık verildi 

Kilis'e Afrin tarafından YPG'li teröristler tarafından atılan 2 rokete obüs atışları ile karşılık verildi.
Görüntü Dökümü
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-obüs atışlarından görüntü
Haber: KİLİS ()
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Kilis'e Afrin tarafından YPG'li teröristler tarafından atılan 2 rokete obüs atışları ile karşılık verildi. Görüntü Dökümü ----------------------- -obüs atışlarından görüntü Haber: KİLİS () ===================================
24 Ocak 2018 Çarşamba 20:14
Kilis'e Afrin tarafından YPG'li teröristler tarafından atılan 2 rokete obüs atışları ile karşılık verildi.
Görüntü Dökümü
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-obüs atışlarından görüntü
Haber: KİLİS ()
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