DHA YURT - Kılıçdaroğlu Sakarya'da

KILIÇDAROĞLU'NDAN ATATÜRK'ÜN İLKELERİNİ SAYMASINI İSTEDİ

SAKARYA'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu TEM Otoyolu gişeleri çıkışında karşılayanlar arasında bulunan Yakup Çoruh adlı bir vatandaş, CHP liderinin yanına yanaşarak, Atatürk'ün ilkelerini saymasını ve bir anayasa maddesini sordu. Kılıçdaroğlu, "Hiç meraklanma" diyerek cevap verdi.

Sakarya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle partisinin düzenlediği toplantıya katılarak, düzenlenecek mitingde halka seslenecek olan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TEM Otoyolu Arifiye gişelerinde partililer tarafından karşılandı. Bu sırada Yakup Çoruh yanına yanaştığı Kılıçdaroğlu'na, "Atatürk'ün, büyük liderin partisinin genel başkanı hoş geldiniz Sakarya'mıza. Sakaryalılar olarak bir ricam var efendim sizden. Atatürk ilkelerini sayabilecek misiniz efendim? Bir ikincisi de oylanacak olan anayasanın 18. maddesinin 8. maddesinde başbakanın olmadığını araştırırsanız görürsünüz efendim" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç meraklanma. Bir şey söyleyebilir miyim? Başbakanlık zaten yok. Oradaki açıklama şu; Ben size şunu söyleyeyim. Diyelim ki seçimler oldu. Bir parti çoğunluğu sağladı parlamentoda. Normalde bugünkü şartlarda onun başkanının başbakan olması lazım. Bugünkü şartlarda öyle olması lazım. Şimdi diyelim ki ilk seçimde yüzde 51'i tutamadı. İkinci seçime gidiyoruz, başkan için yüzde 51'le partide çoğunluğu değil, bir başka kişi başkan seçildi, mümkün mü? Olabilir. O zaman mecliste çoğunluğu olan partiyle başkan uyumlu çalışabilir mi?" dedi.

Gürsel Tekin ise, "Sen de onlara şunu sor, deyin ki, 'Yahu bir ülkenin Bakanlar Kurulu'nun 3'te 1'i ülkeyi soydu, bunlara neden hesap sormadınız?' bu soruyu sorarsan seni kutlayacağım" dedi. Kılıçdaroğlu daha sonra Fırat Kalkanı operasyonunda şehit düşen sözleşmeli er Ömer Akkuş'un ailesini ziyaret etmek için Kaynarca İlçesi'ne gitti.

ŞEHİDİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fırat Kalkanı operasyonunda El Bab'da şehit düşen sözleşmeli er Ömer Akkuş'un Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'ndeki baba ocağını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, şehit Ömer Akkuş'un babası Mahmut ve annesi Ayşe Akkuş'a başsağlığı dileğinde bulundu. Kılıçdaroğlu'na şehit evinin yan tarafında bulunan Uzakkışla Köyü Camii bahçesinde çay ve kuru pasta ikram edildi. Burada bir süre şehit ailesi ve vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu daha sonra Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen programa katılmak üzere Adapazarı'na gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-CHP Genel başkanı karşılama

-Yanına yaklaşan Yakup Çoruh adlı vatandaşın soru sorması

-Genel Başkan ve Gürsel Tekin cevap vermesi

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-Kılıçdaroğlu'nun şehidin evine girerken görüntüsü

-Şehit evinden çıkışı ve vatandaşlarla görüşmesi

-Camii bahçesinde çay ikram edilmesi

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () -

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