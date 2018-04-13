DHA YURT - Kılıçdaroğlu: OHAL için bugün karar almışlar 3 ay daha uzatıyorlar (1)  

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, OHAL'in tekrar uzatılacağını bildirerek, "OHAL için bugün karar almışlar 3 ay daha uzatıyorlar. İçişleri, Adalet Bakanı 'FETÖ'yü temizledik' diyor. Temizlediyseniz niye OHAL? Kimin için ilan ediyorsunuz. Muhalifler için bizim için. 'Sen neden doğruları söylüyorsun?' diye. FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı sarayda oturan, devletin kozmik odasını onlara açan zattır. Gücün kime yetiyor garibana yetiyor. Bunlarda din iman da yok. Ellerinden gelse IŞİD gibi yere yatırıp kesecekler. IŞİD'ten ne farkı var bunların? 10 binlerce kişiyi mağdur ettiniz. Dayısı, siyasi gücü, parası olan çıktı. Garibanlar içeride hiç birisinin de FETÖ ile ilgisi yok doğruları söyledikleri için içerideler. 1 milyona yakın mağdur yarattılar. Mazlumların yanındayız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

"SAVCILARA TALİMAT VERECEKSİN 'KILIÇDAROĞLU İÇİN FEZLEKE HAZIRLAYIN'"

Kılıçdaroğlu, "Oturacaksın her türlü dümeni çevireceksin. Savcılara talimat vereceksin 'Kılıçdaroğlu için fezleke hazırlayın.' Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz. Hazırlatmazsanız. Sanıyorlar ki fezleke hazırlanacak geri adım atacağız. Bir milim geri adım atmayız" dedi.

"DOLAR ALDI BAŞINI GİDİYOR. BANKADA DOLARI OLAN KAZANIYOR"

Döviz artışına ilişkin Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin beka sorunu var. Sorunu yaratan da Ankara'daki beyler. Cebini, yandaşlarını düşündükleri için Türkiye bu halde. Dolar aldı başını gidiyor. Banka'da Doları olan kazanıyor. Bu beyler, din iman edebiyatı yapıp akşam elinde viski kadehi ile sohbet edenlerdir bunlar. Bunların din iman millilik ile uzaktan yakından ilgisi yok. Bunların tamamı gayri milli. Kimin döviz hesabı var? Ankara'daki beylerin döviz hesapları var. Türkiye'de ortaya açıklanmasın diye yurt dışında Dolar hesabı açıyorlar" dedi.

"OHAL İÇİN BUGÜN KARAR ALMIŞLAR 3 AY DAHA UZATIYORLAR"

OHAL'in tekrar uzatılacağını bildiren Kılıçdaroğlu, "OHAL için bugün karar almışlar 3 ay daha uzatıyorlar. İçişleri, Adalet Bakanı 'FETÖ'yü temizledik' diyor. Temizlediyseniz niye OHAL? Kimin için ilan ediyorsunuz. Muhalifler için bizim için. 'Sen neden doğruları söylüyorsun?' diye. FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı defalarca söyledim bir kere daha söylüyorum; sarayda oturan, devletin kozmik odasını onlara açan zattır. Gücün kime yetiyor garibana yetiyor. Bunlarda din iman da yok. Ellerinden gelse IŞİD gibi yere yatırıp kesecekler. IŞİD'ten ne farkı var bunların? Zaten düne kadar IŞİD'İ terör örgütü olarak dahi görmüyorlardı destek veriyorlardı. 10 binlerce kişiyi mağdur ettiniz. Dayısı, siyasi gücü, parası olan çıktı. Garibanlar içeride hiç birisinin de FETÖ ile ilgisi yok doğruları söyledikleri için içerideler. 1 milyona yakın mağdur yarattılar. Mazlumların yanındayız" diye konuştu.

"52 ŞEHİDİMİZİN KANI KURUMADAN DAVUL ZURNA KLARNET İLE EĞLENMEYE GİDİYORLAR"

Kılıçdaroğlu, "Afrin'e asker gönderdik. 52 şehidimizin kanı kurumadan davul zurna klarnet ile eğlenmeye gidiyorlar. Bunu söylerim çünkü ben şehitlere, gazilere saygılıyım. Onlar başımızın tacı. Onların kanı üzerinden siyaset yapmak alçaklıktır. Garibanların kanı üzerinden siyaset yapacaksın kendi çocuklarını askere göndermeyeceksin. Niye kendi oğlunu göndermiyorsun madem yüce mertebe?" dedi.

"2019 BİR DÖNÜM NOKTASIDIR. 2D VAR; BİR DİKTATÖRLÜK BİR DEMOKRASİ"

Kılıçdaroğlu, "2019 bir dönüm noktasıdır. 2D var; bir diktatörlük bir demokrasi. Bu ülkenin nüfusunun en az yüzde 60'ı 2019'da demokrasiden yana tavır alacaktır. Yüzde yüz eminim. Yeter ki sandıklara sahip çıkalım. Onun da sözünü verdim. Yaklaşık 6 aydır çalışıyoruz" dedi.

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-Kılıçdaroğlu'nun konuşması

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Haber-Kamera: KONYA ()

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