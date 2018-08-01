DHA YURT: KILIÇDAROĞLU'NDAN OLAĞANÜSTÜ KURULTAY DEĞERLENDİRMESİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin olağanüstü kurultay toplanan imzalar sorusunu, "O ayrı, onlara girmeyelim" yanıt verdi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin önceki dönem milletvekili ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Mustafa Akaydın'ın eşi Dr. Günseli Akaydın'ın cenaze törenine katılmak için Antalya'ya geldi. Antalya Havalimanı'nda gazetecilere kısa bir açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Güneydoğu'da PKK terör örgütünün uyguladığı şiddet sonucunda anne ve çocuğunun şehit olduğunu hatırlatarak, "Allah'tan rahmet diliyorum. PKK ve bütün terör örgütlerini şiddetle kınıyorum" dedi. Gazetecilerin CHP'li muhaliflerin olağanüstü kurultay için yaptığı çalışmalara ilişkin sorusuna ise Kılıçdaroğlu, "O ayrı, onlara girmeyelim" yanıtını verdi.

Görüntü Dökümü

-------------------

- Kılıçdaroğlu'nun gelişi

- Kılıçdaroğlu açıklama

- Detay

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

=====================================================