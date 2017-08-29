DHA YURT - Kılıçdaroğlu: Mafya yöntemleri ile racon kesmeye kalkarsanız devlette mafyanın hukuku egemen olur (3) 

KILIÇDAROĞLU'NDAN KAPANIŞ KONUŞMASI

CHP'nin Çanakkale'deki Adalet Kurultayı, öğleden sonra düzenlenen 'Medya'da Adalet' paneliyle sona erdi. Panelin sonunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kürsüye gelerek kapanış konuşmasını yaptı.

Adalet Kurultayı'nın sonuç bildirgesini okudu. Kılıçdaroğlu, 4 gün süren kurultay süresince 8 panel ve 77 çalıştayda 679 konuşmacının yer aldığını ve 240 saatten fazla ses kaydının yapıldığını, önümüzdeki süreçte çok güzel yayınların çıkacağını ve bunları halkın bilgisine sunacaklarını söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:" Hakkı, hukuku ve adaleti, demokrasiyi savunan herkesle, özgürlüğü savunan herkesle, yargı bağımsızlığını savunan herkesle, yaşı, boyu, doğduğu yer, kent, inancı ve kimliği ne olursa olsun umarım 80 milyonla birlikte, hep birlikte gerçekleştireceğiz. Adalete susadık, adalete adalet istiyoruz biz. İnsanız biz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanız biz huzur içinde yaşamak istiyoruz. İnsanız biz, benim gibi düşünmeyen insanı dinlemek istiyorum. Bu fırsatın verilmesi lazım. İnsanız biz, medyanın özgürce bizi eleştirmesi lazım. İnsanız biz, özgürce çocuklarımızı okula göndermek istiyoruz. İnsanız biz, hak, hukuk ve adalet istiyoruz."

ARAKAN'I HATIRLATTI

CHP lideri Kılıçdaroğlu, adalet için yürüdüğünü, ardından kurultayda her görüşten insanı dinlediklerini vurguladı. Bayram arifesinde olduklarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Arakan'da katledilen Müslümanlar var. Emin olun içimiz sızlıyor. Bizler çok uzakta bir yerlerde eğer insanlar inançları nedeniyle katlediliyorlarsa, hep birlikte o katliamı lanetlememiz gerekiyor. İnsan değerlidir" dedi. Adalet Kurultayı'nda zaman zaman tartışıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Elbette tartışılacak. Ama hiçbir zaman karşıdaki kişi kırılmadı. Kırmamaya özen gösterildi. Birbirimizi dinledik, birbirimizin düşüncelerinden şu veya bu şekilde bilgi almaya çalıştık. Düşünce dünyamızı zenginleştirmeye çalıştık" diye konuştu. Adalet Heykeli yapıldığını da belirten Kılıçdaroğlu, "Talepler çok fazla, karşılayamadık. 11 bin tuğla imzalandı. Ve bununla güzel bir adalet heykeli yapacağız. Bu adalet heykeli bizim değil, benim değil, bu adalet heykeli 80 milyonun adalet heykelidir. Her görüşten insanımızın gidip bir tuğla koyduğu adalet heykelidir. Değerlidir bizim için" dedi.

ADALET ÖRNEĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Bir panelistin 'Evinizde yangın çıkarsa, bu yangını söndürürseniz bu adalet değildir. Komşunuzda yangın çıkar ve siz o yangını söndürmeye giderseniz, işte o zaman adaleti gerçekleştirmiş olursunuz' sözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Evet komşuda yangın çıktığında o yangını söndürmeye gidersek, bizim ruhumuzda adalet var demektir. Çünkü bizimle birlikte olmayan komşumuz, aynı evde yaşamıyor ama o bir sorunla karşılaşıyorsa o sorunun çözümüne benim katkı vermem lazım ki ben vicdanımın sesini dinleyerek oraya gideyim. Onun karşılaştığı sıkıntıları atlatmalıyım. Ona katkı vermeliyim" diye konuştu.

"TEK ADAM REJİMİNİ ASLA VE ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ"

Son referanduma da değinen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Bu anayasa değişikliği meşru değildir. Türkiye toplumunun kazanımlarına hakarettir. Tek adam rejimi dünyanın hiçbir yerinde uzun süreli olmamıştır. Yoktur böyle bir şey. Bizim kültürümüzde de yoktur. Bizim geleneğimizde de yoktur. Bizim tarihimizde de yoktur. Tek adam rejimi olmamıştır, tek adam rejimini asla ve asla kabul etmeyeceğiz. Demokratik bir devlette olması gereken hukukun üstünlüğüdür. Devleti yönetenler hukuka uymak zorundadırlar. Hukukun kurallarına uymak zorundadırlar. Sokaktaki vatandaştan daha fazla özen göstermek zorundadırlar. Çünkü onlar topluma örnek oluyorlar. Ama siz hukukun üstünlüğüne değil, mafya yöntemleriyle racon kesmeye kalkarsanız, devlette hukukun üstünlüğü biter mafyanın hukuku egemen olur. Bunu da şiddetle reddediyoruz." Maltepe'deki konuşmada toplumun her kesimine bir çağrı yaptığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bir arada yaşayalım. Dostça yaşayalım. Kardeşçe yaşayalım. Farkılılıklarımızı zenginlik kabul edelim. Bir arada yaşamanın zenginliğini oturalım tadalım. Evimizde huzur içinde yaşayalım. Huzur içinde bu ülkenin sokaklarında gezelim. Tanımadığımız insana bile oturup rahat rahat selam vermesini bilelim. Onun derdi varsa, onun derdini çözmek için birlikte mücadele edelim. Maltepe çağrımızın özü buydu" diye konuştu. Adalet Kurultayı bildirgesini okuyan Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından alandan araçla ayrılıp karayoluyla Balıkesir'in Edremit İlçesi'ne hareket etti. Kılıçdaroğlu'nun buradan da uçakla Ankara'ya gideceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Medyada Adalet panelinden görüntü

- Kılıçdaroğlu'nun kurultayı sonuç bildirgesinin okumasından görüntü

- Kılıçdaroğlu'nun alandan ayrılmasından görüntü

Haber- Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()