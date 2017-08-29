DHA YURT- Kılıçdaroğlu: Mafya yöntemleri ile racon kesmeye kalkarsanız devlette mafyanın hukuku egemen olur (1)

"SON YAPILAN REFERANDUM meşru değil TÜRKİYE TOPLUMUNUN KAZANIMLARINA HAKARETTİR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet Kurultayı Sonuç Bildirgesi"ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Adalete susadık adete. İnsanız biz insanca, huzur içinde yaşamak istiyoruz. İnsanız biz hak, hukuk, adalet istiyoruz. Adalet, demokrasi gidiyor. Gün kucaklaşma günü kavga etme günü değil. Demokratik bir devlette, olması gereken hukukun üstünlüğüdür. Devleti yönetenler hukukun kurallarına uymak zorundadırlar sokaktaki vatandaştan daha fazla özen göstermeliler. Ama siz hukukun üstünlüğü yerine mafya yöntemleri ile racon kesmeye kalkarsanız devlette hukukun üstünlüğü biter mafyanın hukuku egemen olur. Bunu şiddetle reddediyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet Kurultayı Sonuç Bildirgesi"ni açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Hakkı, hukuku, adaleti, özgürlüğü, yargı bağımsızlığını savunan herkesle 80 milyon ile umarım hep birlikte gerçekleştireceğiz. Adalete susadık adete. İnsanız biz insanca, huzur içinde yaşamak istiyoruz. İnsanız biz hak, hukuk, adalet istiyoruz. Adalet için yürüdük. Kurultayda herkesi dinledik. 4 gün boyunca panellerin hepsini izledim. Bilgi dağarcığımı zenginleştiren herkese şükran borçluyum. Adalet, demokrasi gidiyor. Gün kucaklaşma günü kavga etme günü değil" dedi.

"ARAKAN'DA KATLEDİLEN MÜSLÜMANLAR VAR İÇİMİZ SIZLIYOR ŞİDDETLE LANETLİYORUM"

Arakan'daki katliamı kınayan Kılıçdaroğlu, "Arakan'da katledilen Müslümanlar var. Emin olun içimiz sızlıyor. İnsanlar inançları nedeniyle katlediliyorlarsa, hep birlikle o katliamı lanetlemeliyiz. Binlerce kilometre ötede yapılan bu katliamı da buradan şiddetle lanetliyorum" dedi.

"8 PANELİMİZ OLDU. TOPLAM 77 ÇALIŞTAYIMIZ OLDU. 679 KONUŞMACIMIZ OLDU"

"Adalet Kurultayı Sonuç Bildirgesi"ne değinen Kılıçdaroğlu, "8 panelimiz oldu. Toplam 77 çalıştayımız oldu. 679 konuşmacımız oldu. 240 saatten fazla sesle kayıt altına alındı. Önümüzdeki süreçte çok güzle yayınlar çıkacak. Bunları hakkımızın bilgisine sunacağız. Farklı görüşteki insanlar bir araya gelip konuşmaya başladılar. Bir güzelliği Türkiye Cumhuriyeti tarihine armağan ettiğimiz için son derece memnunuz. Tartışmalar oldu kırmamak için çaba gösterildi" ifadelerini kullandı.

"ADALET HEYKELİ İÇİN 11 BİN TUĞLA İMZALANDI"

Kılıçdaroğlu, "Bir adalet heykeli yapacaktık. 11 bin tuğla imzalandı bununla güzel bir 'adalet heykeli' yapacağız. Bu 'adalet heykeli' 80 milyonun adalet heykelidir" dedi.

"SON YAPILAN REFERANDUM MEŞRU DEĞİL TÜRKİYE TOPLUMUNUN KAZANIMLARINA HAKARETTİR"

16 Nisan referandumun meşru olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Son yapılan referandum bu yapılan anayasa değişikliği meşru değildir. Türkiye toplumunun kazanımlarına hakarettir. Tek adam rejimi dünyanın hiçbir ülkesinde uzun süreli olmamıştır. Bizim kültürümüzde, geleneğimizde, tarihimizde de yoktur. Tek adam rejimi olmamıştır. Tek adam rejimini asla ve asla kabul etmeyeceğiz" diye konuştu.

"MAFYA YÖNTEMLERİ İLE RACON KESMEYE KALKARSANIZ DEVLETTE MAFYANIN HUKUKU EGEMEN OLUR"

Kılıçdaroğlu, "Demokratik bir devlette, olması gereken hukukun üstünlüğüdür. Devleti yönetenler hukukun kurallarına uymak zorundadırlar sokaktaki vatandaştan daha fazla özen göstermeliler. Ama siz hukukun üstünlüğü yerine mafya yöntemleri ile racon kesmeye kalkarsanız devlette hukukun üstünlüğü biter mafyanın hukuku egemen olur. Bunu şiddetle reddediyoruz" dedi.

Görüntü dökümü

-Kılıçdaroğlu'nun açıklaması

-Detaylar

ÇANAKKALE -YURT