DHA YURT- KILIÇDAROĞLU: BU YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN FRENİ, BALATASI DA YOK (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Sakarya Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda 5 bin kadınla bir araya geldi. Yakasına mor kurdele takan Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne ilişkin, "Binlerce anne var burada hepinizin ellerinden öpüyorum. Saçını süpürge etme deyimi annelerimizin deyimidir. Yemediler yedirdiler, içmediler içirdiler. Evlatları daha güzel bir Türkiye'de yaşasın diye dua edip çalıştılar. Anneler çok değerlidir. Anneler eğer siyasette ağırlığınız olursa Türkiye daha güzel bir Türkiye olacak. Kadının sezgisi ve gücü var. Riski ve tehlikeyi daha önceden görüp sezebiliyor. Ama erkek bunu yapamıyor. O nedenle bir ülkenin geleceğini belirleyen temel aktör kadınlardır. Bu kadar değerlidir kadınlarımız" ifadelerini kullandı.

"15 TEMMUZ SONRASI 1 MİLYON AİLE MAĞDUR EDİLDİ"



Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz sonrası 1 milyon aile mağdur edildi. Bir haftalık çocuğu anneden ayrılıyor. O annenin dramını kim yaşamaz? Anne sütüne muhtaç. Çocuğu anneden ayırıyorlar. Bu hak mıdır? İnsanları açlığa mahkum etmek, banka hesaplarına el koymak. Öyle aileler biliyorum ki, gidecek hiçbir yerleri yok. Bu ülkede birlikte yaşamak istiyorsak, yaşam tarzlarımız, siyasi görüşlerimiz farklı olabilir … Karedeniz'de yaşayan bir anne ile Muğla'da yaşayan bir anne arasında fark olabilir mi? Diyarbakır'da yaşayan bir anne ile İstanbul'da yaşayan bir anne arasında fark olabilir mi? anneler dünyanın her yerinde aynı türküyü ninniyi söylerler" açıklamasında bulundu.

"BİZE OY VERMEYEN ANNEYE ANNE DEMEYECEK MİYİZ?"



Kılıçdaroğlu, "Bize oy vermeyen anneye anne demeyecek miyiz? Onun haklarını savunmayacak mıyız? Ellerine kına yakıp askere gönderiyorlar. Annenin yüreği hop hop atıyor. TV seyredemiyor bir şey oldu mu diye. -35 derece doğu, güneydoğuda görev yapıyor oraya gittim ben. Askerlerle yemek de yedik. Büyük bir umutla vatanlarını bekliyor. Anneler de umutla çocuklarının dönemsini bekliyor. Biz bu ülkede huzur, barış istiyoruz.



Biz bu ülkede birlikte yaşamak işitiyoruz. Ayrılık, gayrılık olmasın istiyoruz" diye konuştu.

"ŞEHİTLERİMİZİN SAYISI 70'İ AŞTI. AZ ÖNCE EL BAB'TA OĞLU ŞEHİT OLAN BİR AİLEYİ ZİYARET ETTİM"



El Bab'ta oğlu şehit olan bir aileyi ziyaret ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Ekonomin nereye gittiği belli. El Bab'a gönderiyoruz çocuklarımızı. Şehitlerimizin sayısı 70'i aştı. Az önce El Bab'ta oğlu şehit olan bir aileyi ziyaret ettim. Elbette acıdır. Yüreği yanana anne, baba. Bizi ayrıştırmak, kutuplaştırmak istiyorlar" dedi.

"NİYE KAVGA EDEYİM NNEMDEN, BABAMDAN KAVGA ETMEYİ ÖĞRENMEDİM"



Kılıçdaroğlu, "Diyorlar ki, Kılıçdaroğlu 'neden kavga etmiyor?' Niye edeyim? Annemden, babamdan kavga etmeyi öğrenmedim. Bana sevgiyi öğretti. Sevgi, barış varken niye kavga ediyoruz? İktidar kanadından biri çıkıp diyor ki, 'hakaret ediyoruz yine kavga etmiyor' bu söylenecek laf mı? niye kavga edelim?" diye sordu.



Kılıçdaroğlu, "150'nin üzerinde hapiste gazeteci var. Bir insan fikirlerini açıkladı diye tutuklanır mı?" dedi.

"MADEM BU KADAR DEĞERLİ, ÖVÜYORSUN SEN GÖNDER ÇOCUKLARINI ASKERE"



Seçilme yaşının 18 olmasına ilişkin Kılıçdaroğlu, "18 yaşında seçilme yaşı diyorlar. Sizin çocuklarınız mı seçilecek? Ankara'daki beylerin çocukları seçilecek. Sizin çocuklarınız -35 derecede askere gidecek, El Bab'a gidecek. Size diyecekler ki, 'ne kadar güzel bir şey. Bir de çocuğunuz şehit oldu.' E sen gönder çocuğunu oraya. Oda şehit olsun madem bu kadar değerli, övüyorsun sen gönder çocuklarını oraya. Sözde bir tuzak kurmuşlar anayasa değişikliğinin içine 18 yaşındaki çocuk milletvekili olacak. Niye ömür boyu askerlikten muaf" diye konuştu.

"BİR KİŞİYE YETKİ VERİLECEK HATA YAPARSA HEP BİRLİKTE ÖDEYECEĞİZ"



Kılıçdaroğlu, "Bir kişi her şeye yetkili olacak. Hakim, vali, kaymakam, cumhurbaşkanı hem de partini gelen başkanı olacak. Bütün yetki bir kişiye verilemez. Tarihte de verilmemiştir. Osmanlı da verilmemiştir. Sadrazam, vezirler var en azından. Şimdi bunların hepsini kaldıracağız diyorlar. Bir kişiye yetkiyi vereceğiz. O kişi her şeyi en iyi bilen kişi olacak diyorlar. Ya hata yaparsa. Hata yaparsa hep beraber ödeyeceğiz. Sandığa giderken sevgili anneler, elinizi vicdanınıza koyun vatanınızı, bayrağınızı düşünün. Bu Cumhuriyet sıradan bir Cumhuriyet değildir. Acı, göz yaşı ile kurduk. Nasıl olur da Mustafa Kemal'e verilmeyen yetkiler şimdi bir kişiye verilecek" ifadelerini kullandı.

"BU YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN FRENİ, BALATASI DA YOK"



Kılıçdaroğlu, "Freni olmayan bir kamyona, otomobile biner misiniz? Bu yapılan değişikliğin freni, balatası da yok. Bir kişi her şeye yetkili. Bir kişi her şeye yetkili ise Türkiye bir felakete doğru yelken açmış durumdadır" dedi.

