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DHA YURT - Kılıçdaroğlu, 81 il başkanını Kayseri'de topladı (EK)

KILIÇDAROĞLU'NDAN GÜL AÇIKLAMASI Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olmayacağı ile ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye hizmet...

DHA YURT - Kılıçdaroğlu, 81 il başkanını Kayseri'de topladı (EK)

KILIÇDAROĞLU'NDAN GÜL AÇIKLAMASI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olmayacağı ile ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye hizmet etmiş cumhurbaşkanlığı yapmış birisinin kuvvetler ayrılığı ilkesine, liyakata, adalete, şeffaflığa vurgu yapması son derece önemli" dedi.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıklamasının ardından konuşan Kılıçdaroğlu, "Bugün sayın Gül geniş bir mutabakat olsaydı belli ilkeler çerçevesinde cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi. Yaptığı açıklamalar son derece değerli. Bu ülkeye hizmet etmiş cumhurbaşkanlığı yapmış birisinin kuvvetler ayrılığı ilkesine, liyakata, adalete, şeffaflığa vurgu yapması son derece önemli. Türkiye'de bugün için olmayan ama olmasını arzu ettiğimiz değerlere vurgu yapıyor. O açıdan çok değerli ve önemli" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kılıçdaroğlu'nun karşılanması
-Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları
Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ,()
GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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