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DHA YURT - Kendisine ceza yazan polislere ateş açtı

ADANA'da 30 yaşındaki Abdülaziz D., kendisine alkollü olarak olay çıkartmaktan ceza yazıp, ardından da eve bırakan polislere pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırıdan sonra kaçmaya çalışan şüpheli, yan komşusunun bahçesinde silahıyla...

DHA YURT - Kendisine ceza yazan polislere ateş açtı

ADANA'da 30 yaşındaki Abdülaziz D., kendisine alkollü olarak olay çıkartmaktan ceza yazıp, ardından da eve bırakan polislere pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırıdan sonra kaçmaya çalışan şüpheli, yan komşusunun bahçesinde silahıyla birlikte yakalandı.
Olay, bugün saat 05.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 1186 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, gece alkol alıp sarhoş olan Abdülaziz D., 4 kişiyle kavga etmeye başladı. Alkolün etkisiyle rezalet çıkartan Abdülaziz D., polis tarafından gözaltına alınıp, karakola götürüldü. Kabahatler Kanunu'ndan ceza kesilen şüpheli, daha sonra polis tarafından Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Eve giren Abdülaziz D., pompalı av tüfeğiyle kendisine ceza yazan polislerin üzerine ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar şans eseri polislere isabet etmezken, polisler de havaya ateş açarak karşılık verdi. Bu sırada evden çıkan Abdülaziz D.'nin eşi ve 2 erkek yakını, polislerin şüpheliyi gözaltına almasına engel olmaya çalıştı. Boşluktan yararlanan Abdülaziz D. ise evden kaçtı. Polislerin durumu anons etmesi üzerine Terörle Mücadele ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri de zırhlı araçlarla olay yerine sevk edildi. Evin bulunduğu bölgeyi ablukaya alan ekipler, şüpheliyi yan komşusunun bahçesinde olayda kullandığı silahla saklanırken yakaladı. Alkollü olduğu gözlenen Abdülaziz D., polislere ateş etmediğini iddia etti. Abdülaziz D., eşi ve iki erkek yakını gözaltına alınarak Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Evin önündeki polislerden görüntü
- Elindeki uzun namlulu silah ile güvenlik önlemi alan polislerden görüntü
- Evin önündeki zırhlı araçtan görüntü
- Polislerin şüphelinin eşini eve getirmesi
- Polislerin kadına kapıyı açtırması
- Sokaktaki polislerden görüntü
- Polislerin evin çevresinde arama yapması
- Bir evin bahçe duvarına çıkan polisin, fener ile çevreyi araması
- Şüphelinin eşinin gözaltına alınması
- Polislerin koşarak Abdülaziz D.'nin saklandığı eve gitmesi
- Polisler arasında kelepçeli haldeki şüpheliden görüntü
- Şüphelinin polis aracına bindirilmesi
- Şüphelinin polislere ateş açmadığını söylemesi
- Polis aracının gidişi
- Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 03'18" - BOYUT: 201 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

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