DHA YURT - Kemer'de minibüs, servis midibüsüne çarptı: 2 ölü, 11 yaralı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, minibüsün, otel personelini taşıyan midibüse arkadan çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Kemer'e bağlı Beldibi ve Göynük mahalleleri arasındaki D400 karayolu üzerinde, Mehmet Çatalbaş'ın kullandığı 03 EV 023 plakalı minibüs, Özkan Köse'nin kullandığı 07 C 82203 plakalı 5 yıldızlı bir otelde çalışan personeli taşıyan midibüse arkadan çarptı. Midibüsün refüjdeki beton bariyere çarparak devrildiği kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kaza yapan araçlar

- Yerde cansız yatan kazazedeler

- İtfaiye ekibi detay

- Sağlık ekipleri detay

- Genel ve detay

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

