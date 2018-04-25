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DHA YURT - Kelkit Çayı'na hafif ticari araç uçtu: 1 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, Kelkit Çayı'na uçan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralı olarak kurtuldu, 1 kişi de kayboldu. Kaza, saat 16.00 sıralında D-100 Karayolu, Reşadiye ilçesi Dokuz Dolambaç mevkisinde meydana geldi....

DHA YURT - Kelkit Çayı'na hafif ticari araç uçtu: 1 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, Kelkit Çayı'na uçan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralı olarak kurtuldu, 1 kişi de kayboldu.

Kaza, saat 16.00 sıralında D-100 Karayolu, Reşadiye ilçesi Dokuz Dolambaç mevkisinde meydana geldi. Niksar’dan Reşadiye ilçesi istikametine seyir halinde olan Ayhan Cebe'nin kullandığı 60 RG 322 plakalı hafif ticari araç, Dokuz Dolambaç mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki Kelkit Çayı'na uçtu. Yaklaşık 150 metre suda sürüklenen araçta bulunan Mustafa Cebe (60) aracın üzerine çıktı. Mustafa Cebe’yi aracın üzerinde gören vatandaşlar sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı Mustafa Cebe'nin araçta 3 kişi olduklarını söylemesi üzerine olay yerine Tokat Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri çağrıldı. Ekipler, suda kaybolan sürücü Ayhan Cebe ile Nazile Cebe'yi aramaya başladı. Kelkit Çayı'nda yapılan çalışmada kaza yerinin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde Nazile Cebe'nin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan sürücü Ayhan Cebe’yi arama çalışmaları ise sürüyor.

Görüntü Dökümü:
-Olay yerinden görüntü
-Aracın sudaki görüntüsü ve ekiplerin çalışması

Haber:Fatih YILMAZ/TOKAT,()
 

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