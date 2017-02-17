DHA YURT- Kediye çarpmamak için TIR'ın altına giren otomobildeki kadın kurtarılamadı

ÇORUM’da yola çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün park halindeki TIR’a çarpması sonucu ağır yaralanan 61 yaşındaki Meryem Kilkaya hayatını kaybetti.

Çorum'da dün meydana gelen trafik kazasında 61 yaşındaki Yasin Kilkaya yönetimindeki 53 AL 004 plakalı otomobil, sürücünün önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kırmasıyla kontrolden çıktı. Hakimiyetini sağlayamayan Kilkaya'nın kullandığı otomobil, park halindeki TIR'ın altına girdi. Kazada sürücü ile yanında bulunan eşi Meryem Kilkaya yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Meryem Kilkaya, bugün yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yasin Kilkaya'nın durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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- Hastane önü görüntü

- Ölen Meryem Kirkaya fotoğrafı

- Detaylar

Haber-Kamera: ÇORUM ()

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