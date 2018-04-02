DHA YURT - Kazada şehit düşen askerlerin cenazeleri törenle memleketlerine uğurlandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde trafik kazasında şehit olan 2 asker gözyaşları arasında memleketlerine uğurlandı. Aracın sürücüsü Ramazan Işık ise Karabük'te toprağa verildi.

Dün, Yenice Yazıköy'de kardeşinin cenazesine katılan mahkumu taşıyan cezaevi aracının dönüş yolunda uçuruma yuvarlanması sonucu olay yerinde hayatlarını kaybeden uzman çavuşlar Oğuz İnan ve Kenan Dalkılıç için bugün sabah saatlerinde tören düzenlendi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan uzman çavuşlar İnan ve Dalkılıç'ın cenazeleri Karabük İl Jandarma Komutanlığı bahçesine getirildi. Törene Karabük Valisi Kemal Çeber, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı. Şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından helallik alınarak, dua edildi. Şehit yakınları gözyaşlarına boğuldu. Esra İnan eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak, eşinin resmini öpüp okşadı. Esra İnan, "Allah'ım kavuştur bizi en kısa zamanda" diyerek gözyaşı döktü. Oğlu Arda İnan da babasının tabutuna sarılıp ağladı. Selma Dalkılıç da eşinin tabutunu okşadı. Yaşı küçük Tuna ve Kemal Dalkılıç babalarının tabutu başında bir süre bekledi. Türk Bayrağına sarılı tabutlar daha sonra askerlerin omuzlarında ambulanslara taşındı.Düzenlenen törenin ardından şehit Oğuz İnan'ın cenazesi Afyonkarahisar'a, şehit Kenan Dalkılıç'ın cenazesi ise memleketi Balıkesir'e gönderilmek üzere Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan havaalanına götürüldü.

SÜRÜCÜ RAMAZAN IŞIK İÇİN CEZAEVİ ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden cezaevi nakil aracının sürücüsü Ramazan Işık için ise Karabük T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi İnfaz Kurumu önünde tören düzenlendi. Törenin ardından Ramazan Işık'ın cenazesi Atatürk Mahallesi Camii'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenazelerin alana getirilmesi

-Şehit askerlerin arkadaşları, aileleri

-Yapılan dua

-Şehit ailelerin tabuta sarılması

-Cenazelerin konulduğu ambulansların geçişleri

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Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()