DHA YURT; KAZA YAPAN TRENİN VAGONLARI PARÇALANACAK

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 24 kişinin öldüğü tren kazasında devrilen vagonlar, parçalanarak bölgeden taşınacağı belirtildi. Tekirdağ'ın Çorlu Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen tren faciasında 24 kişi hayatını kaybederken, 341 kişi de yaralanmıştı. Kazanın meydana geldiği mevkide yeni rayların döşenmesinin çalışmasının tamamlanmasının ardından bugün tren seferleri yeniden başladı. Kazada devrilen ve rayların kenarlarına alınan vagonları kaldırma çalışmaları ise devam ediyor. Bugün olay yerine gelen Devlet Demiryolları ve karayolları ekipleri bir süre inceleme yaptı. Devrilen vagonların içinden sağlam olan elektrik aksamları ve bazı parçaları ekipler tarafından söküldü. Devrilen ve büyük zarar göre 5 vagonun kullanılmaz halde olması üzerine ekipler burada önce vagonların tekerleklerini sökecekleri ve daha sonra ise parçalanarak taşınacağını söyledi. Karayolları yetkilileri, vagonların taşınması için bölgeye yeni bir yapılması için çalışmalara başlanacağını kaydetti. Kazaya neden olan menfez üzerindeki çöken köprünün olduğu bölge ise dolgu malzemeleriyle tekrar doldurdu. Demiryolları ekiplerinin vagonlar üzerindeki çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Raylardan görüntü

-Ekiplerin çalışması

-Tren vagonlarından sökülen parçalar

-Tren içinden görüntüler

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()

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