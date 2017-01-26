DHA YURT - Kayseri’de kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi

Kayseri’de kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi

Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak, kayseri'ye inemedi

KAYSERİ'de gece saatlerinde başlayan ve aralıksız süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Uçak seferlerinin iptal edilmesi üzerine, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'la karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak Adana'ya iniş yaptı.

Kent merkezinde yoğun kar yağışı, ulaşımda güçlük çekilmesine neden olurken, belediye ekipleri, yollardaki karları temizleme çalışması yaptı. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e ulaşımı sağlayan Hisarcık, Hacılar ve Develi yollarının açık olduğunu belirten yetkililer, ekiplerin sürekli hazır beklediklerini ve gece saatlerinden itibaren yolların kapanmaması için çalışmaların sürdüğünü bildirdiler.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri, kar yağışının kent merkezinde yoğun olarak devam ettiğini, ancak ilçelerde kar yağışının etkili olmadığını belirterek, ilçelerle mahallelerin ulaşımını sağlayan yolların açık olduğunu ifade ettiler.

BEŞİKTAŞ KAFİLESİNİ TAŞIYAN UÇAK, KAYSERİ'YE İNEMEDİ

Bu arada, yoğun kar yağışı nedeniyle Erkilet Havalimanı'nda uçak seferleri iptal edildi. Havalimanı yetkilileri, kar yağışı nedeniyle pistlerin karla dolduğunu, kar yağışının sürmesi nedeniyle de temizleme çalışması yapamadıklarını ifade ettiler. Bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş uçağı da, kötü hava şartları nedeniyle Kayseri'ye inemedi. Sabiha Gökçen Havaalanı'nda uzun süre bekleyen siyah beyazlı kafile Kayseri'den gelen olumsuz haber sonrası rotayı Adana'ya çevirdi. Adana'ya zorunlu iniş yapan siyah beyazlı kafile, Kayseri'ye otobüsle hareket etti.

Görüntü Dökümü:

-Kar yağışından görüntü

-Genel DetaylarBalonlardan genel görüntü

Haber - Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ,)

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