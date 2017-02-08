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DHA YURT - Kayseri'ye şehit ateşi düştü

SURİYE'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü El Bab'ta devam eden operasyonda şehit olan Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun acı haberi Kayseri'deki yakınlarına ulaştı. Suriye'nin El Bab bölgesinde dün geceden bu yana terör...

DHA YURT - Kayseri'ye şehit ateşi düştü

SURİYE'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü El Bab'ta devam eden operasyonda şehit olan Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun acı haberi Kayseri'deki yakınlarına ulaştı.

Suriye'nin El Bab bölgesinde dün geceden bu yana terör örgütü DEAŞ ile süren çatışmalarda öğleden sonra el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Çavuş Mahmut Uslu ile birlikte şehit olan Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun acı haberi Kayseri'ye ulaştı. Şehit Üsteğmen Koçoğlu'nun babasının yıllar önce vefat ettiği annesinin ise İstanbul'da oturduğu Kayseri'deki yakınlarından öğrenildi. Cenaze, ailenin isteği üzerine Kayseri'de toprağa verilecek. Koçoğlu'nun cenazesi, yarın Kalem Kırdı Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Garnizon Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Haber: KAYSERİ, ()-

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