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DHA YURT - KAYSERİ'DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN POLİS MEMURU AĞIR YARALANDI (2)- Yeniden

KAYSERİ'de sivil polis aracına bir kişinin pompalı tüfekle düzenlediği saldırıda polis memuru İlhan Odabaşı (41), başına isabet eden saçma ile yaralandı. Ağır yaralanan Odabaşı hastaneye kaldırılırken, saldırgan M.D (37) ise kısa...

DHA YURT - KAYSERİ'DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN POLİS MEMURU AĞIR YARALANDI (2)- Yeniden

KAYSERİ'de sivil polis aracına bir kişinin pompalı tüfekle düzenlediği saldırıda polis memuru İlhan Odabaşı (41), başına isabet eden saçma ile yaralandı. Ağır yaralanan Odabaşı hastaneye kaldırılırken, saldırgan M.D (37) ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, saat 23.30 sıralarında Merkez Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Kolej Caddesi üzerinde meydana geldi. Devriye gezen sivil polis aracına, M.D (37) tarafından pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu polis aracında bulunan  İlhan Odabaşı (41) başına isabet eden saçma ile ağır yaralanırken otomobilde bulunan diğer polis ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Saldırgan yaya olarak kaçarken, diğer polis memurunun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı polis memuru İlhan Odabaşı, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Kaçan saldırganın yakalanması için de bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi çalışma başlattı. Saldırıdan 30 dakika sonra zanlı M.D., olay yerine yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan bir okulun bahçesinde gizlenirken yakalandı. Zanlı gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Saldırı ile ilgili soruşturma sürdürülürken, yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yeri
-Olay yeri inceleme ekipler
-Araçlardan görüntü
-Genel ve detaylar
(EK)
-Zanlı M.D'nin emniyete getirilmesi
-Detaylar
Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ,()

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